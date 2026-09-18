Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesi, ardı ardına gelen iki acı kazayla sarsıldı. Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşanan ilk olayda, İ.U. yönetimindeki 34 AH 3855 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İkinci Kazada Görev Başında Şehit Düştü

İlk kazanın ardından olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlatan ekiplerin arasında bulunan 38 yaşındaki olay yeri inceleme polisi Batuhan Sarıyalçınkaya'ya, Ö.F.Ü. idaresindeki 71 AAP 190 plakalı otomobil çarptı. Mesai arkadaşlarının ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı polis memuru, hızla Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya şehit oldu.

Olayın ardından her iki kazaya karışan sürücüler İ.U. ve Ö.F.Ü. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.