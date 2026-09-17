İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini ile başkent Ankara'da bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, iki komşu ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel güvenlik meseleleri ve terörle ortak mücadele stratejileri ele alındı.

Zirvede öne çıkan en önemli başlıklar arasında; "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında atılan adımlar, PKK/KCK'nın feshi sonrasındaki süreç, örgütün farklı isimler altındaki uzantılarının tasfiyesi ve İran merkezli PJAK yapılanmasına yönelik riskler yer aldı.

"PKK'nın Tüm Uzantılarının Tasfiye Sürecini Takip Ediyoruz"

Görüşmede iki ülkenin terörle ve sınır aşan suçlarla mücadelede eş güdüm içinde hareket etmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Bakan Mustafa Çiftçi, yürütülen kararlı politikaların sonuç verdiğini belirtti. "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşamayı değerlendiren Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK/KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de yakından takip ediyoruz."

PJAK Yapılanması ve Bölgesel Barış Vurgusu

Bölge barışının tesisi açısından terör örgütünün Irak ve Suriye'deki tasfiye sürecinin büyük bir kilometre taşı olduğunu belirten Bakan Çiftçi, örgütün İran'daki kolu olan PJAK yapılanmasının da bu tasfiye ve çözüm sürecine dahil edilmesinin şart olduğuna dikkati çekti.

Toplantıda ayrıca, küresel ve bölgesel düzeyde güvenlik riskleri oluşturan "yeni nesil organize suç örgütlerine" karşı iki ülke emniyet birimlerinin istihbarat paylaşımı ve ortak operasyonel kapasitesini artırması yönünde mutabakata varıldığı öğrenildi.