Türkiye'nin yakın siyasi ve istihbarat tarihinin en çok konuşulan olaylarından biri olan eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne dair yürütülen soruşturmada çember daralıyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde derinleştirilen soruşturmada, olay tarihinde cezaevinde aynı koçu paylaşan isimlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Hasan Atilla Uğur Havalimanında Yakalandı

Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, İstanbul Havalimanı'nda güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Uğur'un, Kozinoğlu'nun ölümünün ardındaki sis perdesini aralayacak kritik ifadeler vermesi bekleniyor.

Soruşturmada Bugüne Kadar Neler Yaşandı?

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kamuoyuyla paylaştığı detaylara göre, 2011 yılında takipsizlikle kapatılan dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden raftan indirildi. Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla takipsizlik kararının kaldırılmasının ardından özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu.

Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte:

Olay tarihinde görev yapan cezaevi personeli, sağlık çalışanları ve dönemin savcılarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Aralarında muhabirlerin de bulunduğu şüphelilerden bazıları çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, bir kısmına adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için fethi kabir (mezarın açılması) işlemi gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında dikkat çekici bir detay olarak Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verirken, dizinin ilgili bölümlerinin incelenmesine karar verildi.

Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan ve diğer koğuş arkadaşı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İranlı Mevkidaşı İskender Mumini ile Ankara'da Görüştü İçeriği Görüntüle

Gizlilik kararıyla yürütülen soruşturmanın, yeni gözaltılar ve elde edilen deliller doğrultusunda önümüzdeki günlerde daha da derinleşmesi bekleniyor.