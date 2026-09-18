Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen ilk kazaya müdahale ettiği sırada başka bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak Yüksek İhtisas Hastanesinde şehit olan 38 yaşındaki polis memuru için tüm şehir tek yürek oldu.

Merkez Nur Camisi'nde Yürek Yakan Veda

Evli ve iki çocuk babası olan şehit Batuhan Sarıyalçınkaya için Merkez Nur Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin ailesinin yaşadığı acı yürekleri dağladı. Şehidin eşi Pembe ve oğlu Sabri Sarıyalçınkaya tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, oğlunun babasının kepini takması ise törene katılan herkesi duygulandırdı.

Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehidin özgeçmişi okundu. Dualar eşliğinde omuzlara alınan Sarıyalçınkaya'nın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine gönderildi.

Protokol ve Binlerce Vatandaş Katıldı

Cenaze törenine, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Baştürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin meslektaşları ile vatandaşlar katıldı.

Ayrıca siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin meslektaşları ve çok sayıda vatandaş da acılı aileyi yalnız bırakmayarak son görevlerini yerine getirdi.