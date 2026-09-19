Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinin altına gerilemesi, uzun süredir artışlarla gündemde olan akaryakıt piyasasında hareketliliğe neden oldu. Son zamlarla birlikte litre fiyatı 100 liranın üzerine çıkan motorin için nihayet sürücülerin yüzünü güldüren haber geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 4 lira 9 kuruş indirim yapıldı. Bu hamleyle birlikte rekor seviyelere ulaşan motorin fiyatları, birçok büyükşehirde yeniden 100 lira barajının altına çekilmiş oldu.

Büyükşehirlerde Güncel Motorin Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Yapılan 4,09 liralık düşüşün ardından illere göre pompaya yansıyan güncel akaryakıt tarifeleri de aşağı yönlü güncellendi. İndirim sonrasında büyükşehirlerdeki ortalama motorin litre fiyatları şu şekilde şekillendi:

İstanbul: 96,31 TL

Ankara: 97,41 TL

İzmir: 97,71 TL

Doğu İlleri: Yaklaşık 99,11 TL

Önümüzdeki Dönemde Akaryakıt Fiyatlarını Ne Bekliyor?

Petrol ve döviz piyasalarındaki hareketliliğin yanı sıra vergi düzenlemeleri de akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Ağustos ayında geçici olarak sıfırlanan motorin ÖTV'si, belirlenen kademeli takvim doğrultusunda eylül ayında litre başına 3 lira olarak yeniden uygulanmaya başlanmıştı.

Mevcut vergi takvimine göre önümüzdeki aylarda ÖTV artışlarının kademeli olarak sürmesi planlanıyor. Bu durum, küresel fiyatlardaki dalgalanmalarla birlikte sürücülerin akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam edeceğini gösteriyor.