Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını menfaat uğruna istismar eden yapıilere yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları aralıksız sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmaların ikinci dalgasında, muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı tespit edildi.

İlk dalgada "Babacan İnşaat" bağlantılı işlemler mercek altına alınarak düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı ve 687 kişinin vatandaşlığının iptali için süreç başlatıldığı hatırlatıldı. İkinci dalga operasyonda ise "Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat" projeleri üzerinden gerçekleştirilen satışlar incelendi.

İncelemeler sonucunda;

734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışın değerlendirildiği ve 274 satış işleminin muvazaalı olduğu,

Aile bireyleriyle birlikte bin 70 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği,

3,5 milyar TL'yi aşkın tutardaki işlemin sahte yöntemlerle gerçekleştirildiği belirlendi.

(Muvazaalı işlem, tarafların üçüncü kişileri aldatmak veya haklarını engellemek amacıyla gerçek iradelerine uymayan, sahte bir hukuki işlem yapmasıdır.)

72 Şüpheli Gözaltında, 30 Şirkete Kayyum Atandı

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, bunlardan 72'si gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde ve şirket merkezlerinde dijital materyallere el konuldu.

Suçtan elde edilen mal varlıklarının kaçırılmasını önlemek amacıyla devasa bir tedbir zinciri uygulanarak;

30 şirkete el konularak kayyum atandı,

2 bin 11 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında ihtiyati tedbir kararı getirildi.

Ayrıca usulsüz vatandaşlık edindiği kesinleşen şahısların vatandaşlıklarının iptaline yönelik idari süreçlerin de resmen başlatıldığı açıklandı.

Bakan Akın Gürlek’ten Kararlılık Mesajı

Sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletin kurumlarını yanıltanlara göz açtırmayacaklarını vurguladı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; vatandaşlık hukukunu istismar eden, kamu kurumlarını yanıltarak haksız menfaat sağlayan ve sahtecilik yöntemlerine başvuran yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kamu zararının ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkânları kararlılıkla kullanılacaktır.”

Devam eden soruşturmaların tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğü, olayla bağlantılı tüm kişi ve kurumların mercek altında olduğu bildirildi.