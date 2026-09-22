Turgutlu'da Sabah Saatlerinde Büyük Panik

Resmi makamlardan paylaşılan bilgilere göre, 22 Eylül 2026 günü saat 07.59 sıralarında İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yakın bir bölgede silah sesleri duyulduğu ihbarı alındı.

Yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de durumdan etkilenen vatandaşlara müdahale etmek için çalışma başlattı.

8 Kişi Etkilendi, Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayla ilgili ilk belirlemelere göre toplam 8 kişinin olaydan etkilendiği öğrenildi. Yaralanan kişilerin en yakın sağlık kuruluşlarına sevkleri hızla gerçekleştirildi.

Öte yandan, silahla ateş açtığı değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerinin hızlı ve kararlı müdahalesi sayesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşanan olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Konuya ilişkin yeni gelişmelerin ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.