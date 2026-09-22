Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu toplantısında, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırı olayına değindi.

Sabah Saatlerinde Gerçekleşen Olayda 2 Kişi Ağır Yaralı

Yılmaz, olayın sabah saat 07.59 sularında gerçekleştiğini belirterek, ilk belirlemelere göre olayda 2 kişinin ağır yaralandığını bildirdi. Olayın hemen ardından emniyet ve sağlık ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiğini ve yaralılara acil müdahalelerin yapıldığını vurguladı.

Fail Kısa Sürede Yakalandı

Olayın ardından güvenlik güçlerinin hızlı ve kararlı bir operasyon yürüttüğünü ifade eden Cevdet Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Olayın faili olan kişi şu anda adli makamlarımızın kontrolü altında, yakalanmış durumda. Valimiz olay yerinde ve gerekli çalışmaları bütün ilgili makamlarla birlikte sürdürüyor."

Bakanlar Bölgeye Intikal Ediyor

Olayın duyulmasının ardından devletin tüm kademelerinin harekete geçtiğini belirten Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nın olay yerine doğru intikal etmekte olduklarını açıkladı. Yaşanan acı olayla ilgili olarak her türlü adli ve idari soruşturmanın gecikmeksizin başlatıldığının altı çizildi.