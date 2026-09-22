Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ders zili öncesi okul çevresinde yaşanan silahlı saldırı, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili yaptığı resmi açıklamada saldırının detaylarını ve yürütülen adli sürecin aşamalarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Gürlek, okul binası dışında, öğrencilerin okullarına gittiği sırada meydana gelen saldırıda 2'si ağır olmak üzere toplam 11 öğrencinin yaralandığını belirtti. Yaralı öğrencilere acil şifalar dileyen Gürlek; ailelere, arkadaşlarına ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Başsavcılığın koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, saldırıyı gerçekleştiren suça sürüklenen çocuğun güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Bakan Gürlek, çocukların güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir ihmalin görmezden gelinmeyeceğini vurgulayarak şu dikkat çekici bilgileri paylaştı:

"Çocuklarımızın güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir ihmalin, hiçbir sorumsuzluğun görmezden gelinmesi mümkün değildir. Yakın zamanda öncülük ettiğimiz yasal düzenleme ile ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumlulukları daha açık ve güçlü hâle getirmiştik. Bu kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır.

Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır.

Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden bu olayın üzerine hukuk içinde ve kararlılıkla gidilecek; sorumluluğu bulunanlar titizlikle tespit edilecek, hiçbir ihmal gözardı edilmeyecektir. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde hem adli süreci hem de yaralı öğrencilerimizin durumunu hassasiyetle takip ediyoruz. Yaralı öğrencilerimize bir kez daha acil şifalar diliyoruz.