Tahran ve Washington Arasında "Akaryakıt ve Savaş" Tartışması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla ABD'li yetkililerin iddialarına yanıt verdi. ABD cephesinden gelen, küresel petrol fiyatlarındaki artışın ve akaryakıt zamlarının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri hedef almasından kaynaklandığı yönündeki suçlamalar iki ülke arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı.

"Krizi Başlatan ABD Yönetimidir"

ABD'li yetkililerin açıklamalarını eleştiren Bekayi, yaşanan krizin ve ticaret yollarındaki aksamaların temel müsebbibinin Washington yönetimi olduğunu savundu. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına ve ticari deniz taşımacılığının sekteye uğramasına ABD'nin hamlelerinin yol açtığını vurguladı.

Nazi Almanyası Atıfıyla Tarihi Benzetti

Savaşın sorumluluğunu karşı tarafa yükleyerek askeri müdahaleleri "savunma eylemi" olarak gösterme taktiğinin yeni olmadığını belirten İranlı sözcü, bu duruma tarihi bir örnekle dikkat çekti. Bekayi, bu yaklaşımın 1939 yılında Nazi Almanyası'nın Polonya'ya saldırısını gerekçelendirme biçimiyle aynı mantığa sahip olduğunu ifade etti.

Boğazın kapanmasıyla birlikte bölgeden yapılan petrol akışı büyük oranda durmuş, bu durum küresel çapta akaryakıt ve petrol fiyatlarının hızla tırmanmasına neden olmuştu. İki taraf arasındaki suçlamalar karşılıklı olarak devam ediyor.