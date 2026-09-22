Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşen menfur silahlı saldırının ardından adli ve idari süreçler tüm hızıyla sürerken, konuya ilişkin resmi bir kısıtlama kararı da alındı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, soruşturmanın gizliliği ve güvenliği için yayın yasağı getirildiği ilan edildi.

RTÜK'ün paylaştığı bilgilere göre, Turgutlu Sulh Ceza Hâkimliği'nin 22.09.2026 tarihli ve 2026/4943 D. İş sayılı kararı doğrultusunda olayla ilgili yayın yasağı kararı resmileşti.

Yasak Kapsamında Neler Bulunuyor?

Alınan karar doğrultusunda medyanın tüm kollarını kapsayan kısıtlamanın detayları şu şekilde sıralandı:

Soruşturma dosyası tamamen kapanıp süreç tamamlanıncaya kadar, yazılı ve görsel medya organlarında sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren tüm dijital mecralarda, olayla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklandı.

Yetkili Makamların Açıklamaları Esas Alınacak

Soruşturmanın son derece hassas bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çeken yetkililer; medya kuruluşlarının yayın yasağına titizlikle riayet etmesini istedi. Kamuoyunun yanlış, teyitsiz veya spekülatif bilgilerle yönlendirilmesinin önüne geçmek amacıyla, bundan sonraki süreçte yalnızca yetkili makamlarca yapılacak resmi açıklamaların esas alınması gerektiği vurgulandı.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu değerlendirmeler yer aldı: