Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınındaki sokakta yaşanan ve 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırı, devletin zirvesinde ve kabinede acil hareketliliğe neden oldu. Olayın ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, planlanan tüm resmi programlarını askıya aldı.

Trabzon'daki Açılış ve Gümüşhane Ziyareti İptal Edildi

Bakan Yusuf Tekin'in gün içerisindeki programı şu durumlardan oluşuyordu:

İlk olarak Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan Hacı Turgut Aydın İlkokulu, Ortaokulu ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Pansiyonu 'nun resmi açılışını gerçekleştirmek,

Ardından Gümüşhane'ye geçerek İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak.

Hava Yoluyla Manisa'ya Gitti

Trabzon Havalimanı'na geldiği sırada Turgutlu'dan gelen acı haber üzerine programlarını derhal iptal eden Bakan Tekin, eğitim camiasını ve tüm ülkeyi yasa boğan olayın ardından hızla rota değiştirdi. Bakan Tekin, gelişmeleri yerinde koordine etmek ve yetkililerle bir araya gelmek üzere hava yoluyla doğrudan Manisa'ya hareket etti.