Manisa Turgutlu'daki Saldırıda Yaralıların Son Durumu Açıklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında yaşanan menfur silahlı saldırının ardından devletin yetkili isimleri bölgedeki incelemelerini ve bilgilendirmelerini sürdürüyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hastanelerde tedavi altında olan öğrencilerin sağlık durumuna dair net rakamlar paylaştı.

Yoğun Bakımda 3 Ağır Yaralı Var

Olayın ardından devletin tüm imkanlarıyla öğrencilerin yanında olduğunu belirten Bakan Çiftçi, yaralı çocukların tedavi süreçlerinin titizlikle takip edildiğini vurguladı. Bakan Çiftçi'nin paylaştığı güncel verilere göre:

Durumu ciddiyetini koruyan ve ağır olan 3 çocuk yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor. Toplamda 10 çocuğun hastanelerdeki normal servislerde tedavileri devam ediyor. Sağlık durumu iyiye giden 1 çocuk ise taburcu edildi.

Devletin tüm kademelerinin süreci yakından takip ettiğini belirten yetkililer, adli ve idari soruşturmaların çok yönlü bir şekilde devam ettiğini bildirdi.