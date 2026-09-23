Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP üyeliğinden istifa ederek yoluna bağımsız devam edeceğini açıklamasının ardından ilçe belediye başkanları da sessizliğini bozarak art arda istifa kararlarını duyurdu.
Yavaş’ın Kararı Sonrası Peş Peşe Açıklamalar Geldi
Mansur Yavaş’ın parti yönetimiyle yaşadığı fikir ayrılıkları ve kamuoyuna yansıyan tartışmalar neticesinde aldığı istifa kararı, Ankara’nın ilçe belediyelerinde geniş yankı buldu. Yavaş’ın "Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur" diyerek bağımsızlığını ilan etmesinin ardından 6 ilçe belediye başkanı da partiden ayrılma kararı aldı.
İşte CHP’den İstifa Eden 6 İlçe Belediye Başkanı
Yavaş'ın ardından resmi olarak CHP’den istifa ettiğini bildiren ilçe belediye başkanları şunlar oldu:
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Kalecik Belediye Başkanı: Satılmış Karakoç
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Güdül Belediye Başkanı: Mehmet Doğanay
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Polatlı Belediye Başkanı: Mürsel Yıldızkaya
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Ayaş Belediye Başkanı: İzzet Demircioğlu
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Şereflikoçhisar Belediye Başkanı: Mustafa Koçak
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Beypazarı Belediye Başkanı: Özer Kasap
Ankara yerel yönetimlerinde yaşanan bu kitlesel istifa dalgasının hem CHP Genel Merkezi’nde hem de Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi dengelerinde nasıl bir tablo ortaya çıkaracağı merak konusu oldu.