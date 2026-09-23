Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Araç sahiplerinin gözü kulağı pompa fiyatlarındayken, motorin kullanıcılarını sevindirecek dev bir indirim haberi geldi. Akaryakıt sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, motorin grubunda belirgin bir fiyat düşüşü kapıda.

Motorin Grubunda 5,57 TL'lik Dev İndirim Beklentisi

24 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda litre fiyatına 5,57 TL indirim yapılması öngörülüyor. Sektör temsilcileri, benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmediğini kaydediyor. Beklenen indirimin kesinleşmesi halinde yeni tarife Perşembe günü itibarıyla bizzat pompaya yansıyacak.

İndirim Sonrası İllere Göre Motorin Fiyatları Ne Olacak?

İndirimin pompaya yansıması durumunda üç büyükşehir ve doğu illerindeki motorin litre fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi tahmin ediliyor:

İstanbul: Litre fiyatı 90,86 TL’ye

Ankara: Litre fiyatı 91,87 TL’ye

İzmir: Litre fiyatı 92,26 TL’ye

Doğu İlleri: Litre fiyatı ortalama 93,06 TL’ye düşecek.

23 Eylül İtibarıyla Güncel Akaryakıt Pompa Fiyatları

İndirim öncesinde 23 Eylül itibarıyla büyükşehirlerdeki güncel benzin, motorin ve LPG (otogaz) pompa fiyatları ise şu şekilde listeleniyor:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 96,40 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 96,20 TL

LPG: 34,40 TL Maraş’ın Tescilli Lezzetinde Hasat Zamanı İçeriği Görüntüle

Ankara

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 97,50 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir