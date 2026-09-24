Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki genç girişimci Elmas Apaydın, hayallerinin peşinden giderek kırsal mahallenin kaderini değiştirecek bir başarıya imza attı. Annesinin hamur işlerine olan tutkusundan ilham alan Apaydın, radikal bir kararla İstanbul Kadıköy'de profesyonel pizza eğitimi aldı. Öğrendiği tüm teknikleri annesine de aktaran genç kadın, kendi memleketinde beklenmedik bir lezzet durağı inşa etti.

"En Başta Babam Bile 'Köyde İtalyan Pizzası Satılmaz' Dedi"

Fikrini hayata geçirme sürecinde ciddi önyargılarla karşılaştığını belirten Elmas Apaydın, yaşadığı ilk zorlukları anlatırken babasının bile ilk başlarda bu fikre mesafeli yaklaştığını ifade etti. Çevresinden sürekli "Köyde pizza mı olur?", "Köyümüzde kim pizza alacak?" şeklinde tepkiler aldığını söyleyen Apaydın, inancını kaybetmeyerek annesi İlkay Apaydın ile mutfağa girdi. Annesinin el lezzetiyle profesyonel teknikler birleşince ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı.

Tarlaya Giden Amcalardan Şehir Dışından Gelen Müşterilere...

Kırsal Gücüksu Mahallesi'nde faaliyete geçen işletme, kısa sürede büyük bir ilgi odağına dönüştü. Önyargıların yerini büyük bir hayranlığa bıraktığını belirten genç girişimci, artık tarlaya veya bahçeye giden köylülerin dahi paket pizza alarak yola koyulduğunu söyledi.

Başarısının mahalle sınırlarını aştığını vurgulayan Apaydın, "Başta şehir merkezi olmak üzere Gaziantep ve Şanlıurfa'dan gelen müşterilerimiz var. Bazen siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz ama bu tempodan çok mutluyuz. Şu an 9 kişilik personelimize de rızık kapısı olduk" dedi.

Kendilerine Özgü Tariflerle 9 Çeşit Pizza

İşletmelerinde klasik İtalyan lezzetlerinin yanı sıra kendi geliştirdikleri özel reçeteleri de menüye eklediklerini belirten Apaydın, toplamda 9 çeşit pizza sunduklarını aktardı. Kızının başarısıyla gurur duyduğunu belirten 46 yaşındaki anne İlkay Apaydın ise ilk zamanlar tereddüt ettiğini ancak kızından öğrendiği "pizza alaturka" ile bu işe bağlandığını dile getirdi.

Yurt Dışında Pizza Yiyen Müşteriler Bile Büyüleniyor

Restoranın müdavimlerinden İbrahim Gümüşer, yurt dışında ve pek çok farklı yerde pizza yemiş biri olarak kırsal bir mahallede bu kalitede bir lezzet beklemediğini vurguladı. Pizzaların tazeliğine ve sunumuna hayran kaldığını söyleyen Gümüşer, mekanın bölge için büyük bir değer olduğunu belirtti.

Gördüğü yoğun ilgiden cesaret alan Elmas Apaydın, önümüzdeki dönemde markasını şubeleştirerek franchise vermeyi hedefliyor.