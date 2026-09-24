Kentimizde yuva kurma hayali kuran gençlere devlet eliyle sağlanan dev destekte bilanço netleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Kahramanmaraşlı çiftlere adeta can suyu olundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan, EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda projeden faydalanarak dünyaevine giren 30 genç çiftle bir araya geldi. Sıcak bir sohbet havasında geçen buluşmada İl Müdürü Çalğan, kent genelindeki son verileri ve ailelere sağlanan ilave kolaylıkları kamuoyuyla paylaştı.

Kahramanmaraş’ta Rekor Başvuru: 5 Bin 22 Çifte Ödeme Yapıldı

Projenin Kahramanmaraş’ta yoğun ilgi gördüğünü belirten İl Müdürü Emre Çalğan, bugüne kadar toplam 10 bin 761 çiftin başvuru yaptığını ifade etti.

Şehrimizdeki gençlerin evlilik süreçlerini finansal açıdan rahatlatmayı hedefleyen projede, eylül ayı itibarıyla şartları taşıyan ve başvurusu onaylanan 5 bin 22 çifte toplam 835 milyon 100 bin lira ödeme yapıldığı aktarıldı.

1615 Aile Bebek Sevinci Yaşadı

Destek alan çiftlerin sadece ekonomik olarak değil, aile bütünlüğü açısından da büyüdüğünü görmekten mutluluk duyduklarını vurgulayan Çalğan, projeden yararlanan 1615 çiftin çocuk sahibi olduğunu müjdeledi. Bebek sevinci yaşayan aileler arasında ikiz bebek sahibi olan Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin de yer aldığı belirtildi.

Çocuk Sahibi Olan Çiftlere Dev Müjde

Toplantıda evli çiftlerin yüzünü güldürecek ilave destek paketinin detayları da açıklandı. Çocuk sahibi olan ailelerin Bakanlığın doğum yardımı hizmetinden öncelikli olarak yararlandığını belirten Emre Çalğan, kredi geri ödemelerindeki tarihi kolaylıkları şu sözlerle özetledi:

İlk çocukta 12 ay erteleme ve hibe: İlk bebeği dünyaya gelen çiftlerin kredi geri ödemeleri 12 ay boyunca erteleniyor ve bu 12 aylık taksit tutarı devlet tarafından hibe ediliyor.

İkinci çocukta borcun tamamı siliniyor: İkinci çocuğun dünyaya gelmesi durumunda ise kalan tüm kredi borcu tamamen hibe edilerek sıfırlanıyor.

Kahramanmaraşlı gençlerin daha sağlam temeller üzerine yuva kurması için desteklerin kararlılıkla devam edeceğini belirten yetkililer, tüm genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.