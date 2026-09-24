KASİAD360’ta "Kurumlar Konuşuyor" Rüzgarı: İsmail Dinçer Kent Ekonomisini Değerlendirdi
KASİAD360’ta "Kurumlar Konuşuyor" Rüzgarı: İsmail Dinçer Kent Ekonomisini Değerlendirdi
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kadim kentin tarihi ve kültürel miras gün yüzüne çıkarmak için yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Şehrin tarihi bölgelerinde zamanla atıl kalan, bakımsızlık nedeniyle görsel kirlilik oluşturan alanları kentin özgün mimari dokusuyla buluşturan Büyükşehir, Kahramanmaraş Kalesi ve çevresi için düğmeye bastı.

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Mahallelerin karakteristik görünümünü korumak ve kent estetiğine nitelikli bir dokunuş kazandırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, Kale çevresindeki binalar bütüncül bir anlayışla iyileştirilecek.

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Geleneksel Mimariyle Uyumlu Sokak Dokusu Geliyor

Görsel devamlılığın sağlanması hedeflenen projede ana odak noktası, eski postaneden Kahramanmaraş Kalesi’ne çıkış güzergahı üzerinde yer alan Şehit Muallim Hayrullah Caddesi olacak. Caddedeki tarihi dokuyla örtüşmeyen, eskiyen iş yerleri ve konutlar, Kahramanmaraş'ın geleneksel mimari yapısına uygun olarak baştan aşağı yenilenecek.

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İhalesi tamamlanan dev projede dükkanlar ve konutlar için ayrı imalat süreçleri yürütülecek:

  • İş yerleri ve dükkanlarda: Geleneksel mimariyi yansıtan ahşap doğrama imalatları gerçekleştirilecek.

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  • Konutlarda: Özgün dokuyu koruyan sıva, boya ve estetik cephe kaplama uygulamaları yapılacak.

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Kahramanmaraş Turizmine Büyük Katkı Sağlayacak

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kahramanmaraş Kalesi ve çevresi, tarihi kimliğine yakışır bütüncül bir görünüme kavuşmuş olacak.

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Yerli ve yabancı ziyaretçilere çok daha düzenli, estetik ve nitelikli bir gezi güzergahı sunacak olan bu dönüşüm hamlesi, bölgenin köklü kültürel değerlerini ön plana çıkararak Kahramanmaraş’ın turizm potansiyeline önemli bir katkı sağlayacak.

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