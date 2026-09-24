Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşam kalitesini artıracak, hemşehrilerimizin sosyal hayatına dokunacak dev yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Deprem felaketinin ardından adeta yaralarını saran Kahramanmaraş’ta, ilçelerin çehresini değiştiren projeler bir bir yükselmeye devam ediyor. Bu kapsamda Afşin ilçemizin en önemli buluşma noktalarından biri olan Afşin Millet Bahçesi, devasa bir bütçeyle baştan aşağı yenilendi.

Asrın felaketinde çadır kentlere, geçici barınma alanlarına ve lojistik destek merkezlerine ev sahipliği yaparak kritik bir görevi üstlenen alan, Büyükşehir Belediyesi’nin dokunuşuyla küllerinden yeniden doğdu. Tam 70 Milyon TL’lik dev yatırımla yürütülen çalışmalarda artık son rötuşlar yapılıyor.

Gençler ve Sporseverler İçin Adeta Bir Spor Kompleksi

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen hummalı çalışmalarda, Afşin Millet Bahçesi’nin sosyal ve sportif altyapısına büyük bir güç katıldı. Proje kapsamında alana kazandırılan donatılar şöyle:

Spor Sahaları: İkişer adet futbol, basketbol ve tenis kortuyla profesyonel spor imkanı,

Aksiyon Seven Gençlere: Yeni nesil modern kaykay (skatepark) parkuru,

Miniklere Özel: Güvenli, modern ve estetik çocuk oyun alanları,

Sosyal Alanlar: Yeni kamelyalar, dinlenme alanları ve seyir noktaları.

Konserler ve Festivaller İçin Devasa Organizasyon Alanı

Yenilenen Afşin Millet Bahçesi, sadece günlük yürüyüş ya da spor alanı olarak değil, Kahramanmaraş’ın ve Afşin’in kültür-sanat hayatına yön verecek dev bir buluşma noktası olarak tasarlandı. Proje kapsamında alan içerisine geniş katılımlı konserlerin, geleneksel festivallerin, ilçe törenlerinin ve toplu organizasyonların rahatlıkla yapılabileceği devasa bir organizasyon sahası eklendi.

Geniş yürüyüş ve bisiklet yollarıyla desteklenen tesis, sağlıklı yaşamı destekleyen yapısıyla Afşinlilerin sabah ve akşam saatlerindeki en gözde adresi olmaya aday.

Doğal Dokuya Özel Dokunuş: Yeşil Alanlar Katlandı

Yenileme projesinde estetik ve çevre duyarlılığı da ön planda tutuldu. Bölgenin iklimine ve doğal yapısına uygun yüzlerce yeni ağaç ile süs bitkisi toprakla buluşturuldu. Yeşil dokusu önemli ölçüde güçlendirilen bahçe, ferah havası ve görsel güzelliğiyle göz dolduruyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte açılışı yapılacak olan Afşin Millet Bahçesi; 7’den 70’e tüm Kahramanmaraşlıların, ailelerin, gençlerin ve çocukların güvenle vakit geçirebileceği, ilçenin en prestijli sosyal yaşam merkezi haline gelecek.