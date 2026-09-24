Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal alanların standardını artırmak amacıyla yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Şehrin her noktasında güvenli ve konforlu dinlenme alanları oluşturan Büyükşehir, Göksun ilçesinde vatandaşların uğrak noktası olan Cevher Dudayev ve Köroğlu parklarını mercek altına aldı.

6 Şubat felaketinin ardından depremzede vatandaşlar için geçici konaklama alanı olarak hizmet veren ve zorlu süreçte kritik bir görev üstlenen parklar, yürütülen kapsamlı projeyle yeniden modern görünümüne kavuşturuluyor.

25 Milyon TL’lik Yatırımla Baştan Sona Yenileme

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen hummalı çalışmalarda her iki parkın da altyapısı ve fiziki imkanları baştan aşağı değiştiriliyor. Toplam 25 Milyon TL bütçe ayrılan yenileme hamlesiyle parkların kapasitesi artırılırken, her yaş grubuna hitap edecek yeni sosyal donatılar inşa ediliyor.

Proje kapsamında parklara kazandırılacak yenilikler şöyle sıralanıyor:

Çocuklar İçin: Yeni nesil, güvenli ve modern çocuk oyun grupları,

Sporseverler İçin: Açık hava spor donatıları ve geniş yürüyüş yolları,

Aileler İçin: Modern kent mobilyaları, gölgelikli oturma ve dinlenme alanları,

Görsel Estetik İçin: Kapsamlı peyzaj düzenlemeleri ve yeşil alan çalışmaları. Afşin’e 15 Milyonluk Dev Yatırım! Büyükşehir 3 Mahallenin Ulaşım Çilesini Bitirdi İçeriği Görüntüle

Her Yaştan Göksunlu İçin Yeni Cazibe Merkezi

Geniş peyzaj düzenlemeleri ve bütüncül tasarım anlayışıyla ele alınan projede, çocuklardan gençlere, yetişkinlerden yaşlılara kadar tüm vatandaşların parklardan en verimli şekilde yararlanması hedefleniyor.

Modern spor alanlarıyla sağlıklı yaşamı destekleyecek olan parklar, yenilenen dinlenme alanlarıyla da ailelerin doğayla baş başa, huzurlu vakit geçirebileceği güvenli adresler haline gelecek.

Göksun Sosyal Hayatına Yeni Bir Soluk

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem Cevher Dudayev hem de Köroğlu parkı, Göksun ilçesinin sosyal hayatına yeniden büyük bir hareketlilik kazandıracak. Doğayla iç içe yapısı ve zengin donatılarıyla yenilenen alanlar, ilçedeki çocuklar, gençler ve aileler için kentin en cazip buluşma noktalarından biri olmaya aday.