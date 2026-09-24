Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençliğe ve eğitime yönelik yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Şehirde yaşayan öğrencilerin sınav süreçlerindeki akademik ve sosyal ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılamak amacıyla hayata geçirilen Pusula Maraş Eğitim Merkezi, düzenlenen ilk derslerle birlikte eğitim-öğretim faaliyetlerine resmen başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in öncülüğünde Türkiye’ye örnek bir model olarak kente kazandırılan merkez, LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan binin üzerinde genç öğrenciyi ağırlıyor.

6 Bin Metrekarelik Alanda 640 Saatlik Dev Eğitim Maratonu

Yaklaşık 6 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan Pusula Maraş Eğitim Merkezi, modern altyapısı ve sunduğu imkanlarla dikkat çekiyor. Sınavlara hazırlık sürecinde dershanelere ve kurslara bütçe ayıramayan ailelerin yüzünü güldüren merkezde tüm hizmetler tamamen ücretsiz sunuluyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen ders programı kapsamında öğrenciler, bir yıl boyunca toplam 640 saatlik nitelikli bir eğitimden faydalanacak.

Düzenli Deneme Sınavlarıyla Sınav Pratiği Kazanacaklar

LGS ve YKS müfredatına tam uyumlu olarak yürütülen derslerin yanı sıra öğrencilerin performansını ölçmek amacıyla süreç boyunca düzenli deneme sınavları gerçekleştirilecek.

Yapılacak deneme sınavları sayesinde Kahramanmaraşlı gençler, Türkiye geneli standartlarda durumlarını analiz edebilecek, eksik oldukları konu başlıklarını uzman öğretmenlerle tespit ederek gerçek sınav öncesinde taktiksel pratik kazanacak.

Sadece Kurs Değil: Kültürel ve Sosyal Gelişim Kompleksi

Pusula Maraş Eğitim Merkezi, klasiğin ötesine geçerek sadece bir kurs binası değil, çok yönlü bir gençlik alanı olarak tasarlandı. Gençlerin sınav stresini atabilecekleri ve kendilerini farklı alanlarda geliştirebilecekleri komplekste şu imkanlar yer alıyor:

Sessiz Etüt Odaları ve Kütüphane: Öğrencilerin odaklanarak ders çalışabilecekleri konforlu alanlar,

Gençlik Atölyeleri ve Kulüpler: Sosyal yetenekleri artıracak interaktif atölye çalışmaları,

Seminer ve Konferans Salonları: Sınav motivasyonu, stres yönetimi ve kariyer planlama seminerleri.

Gençlerin zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyan Pusula Maraş, modern donanımıyla kentin eğitim hamlesinde en güçlü kalelerinden biri olmaya aday.