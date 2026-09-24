Günün her saatinde yangın, trafik kazası, arama-kurtarma ve afet gibi zorlu görevlerde ön saflarda yer alan Kahramanmaraş İtfaiyesi, teknik becerilerini kritik ilk yardım bilgileriyle güçlendiriyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında personelin acil durum yönetimini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla kapsamlı bir ilk yardım eğitim programı düzenledi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen eğitimler, İtfaiye Dairesi Başkanlığı binasında gerçekleştirildi.

Teorik Anlatım Birebir Simülasyonlarla Pekiştirildi

İlk yardım eğitmeni Elif Pınar tarafından verilen özel seminerde, itfaiye erlerinin sahada sıklıkla karşılaşabileceği yaralanma ve acil sağlık durumları masaya yatırıldı. Eğitimde sadece teorik bilgiler aktarılmakla kalmadı; hazırlanan vaka senaryoları ve maket simülasyonları üstünden birebir uygulamalar yapıldı.

Eğitim kapsamında itfaiye personeline şu kritik başlıklarda hayati müdahale yöntemleri gösterildi:

Temel Yaşam Desteği: Kalp durması veya solunum yolunun tıkanması durumunda yapılması gerekenler,

Kanama ve Yanık Müdahalesi: Ağır yaralanmalarda kan kaybını önleme ve yangın kaynaklı yanıklarda ilk temas adımları,

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar: Olay yerinde doğru sabitleme ve taşıma teknikleri. 25 Yıl Önce Doğduğu Hastanede Doktor Olup Babasıyla Mesai Arkadaşı Oldu İçeriği Görüntüle

"Sağlık Ekipleri Gelene Kadar Geçen Süre Hayati Önem Taşıyor"

Eğitimlerde özellikle sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar geçen kritik dakikalarda doğru değerlendirme yapmanın önemi vurgulandı. İtfaiye erlerinin, yaralıya veya kazazede partnerine bilinçli müdahalede bulunarak ölüm veya kalıcı sakatlık riskini minimuma indirmesi hedeflendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının sahadaki müdahale gücünü artırmaya ve personelin her türlü senaryoya hazırlıklı olmasını sağlamaya yönelik nitelikli eğitim programlarına devam edeceğini bildirdi.