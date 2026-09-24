Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin gelişimine katkı sağlayan ve şehre vizyon katan dev organizasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik markası Pusula Maraş öncülüğünde; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KİBÜ), Onikişubat Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve Teknokent gibi kentimizin güçlü kurumlarının iş birliğiyle hazırlanan TÜBİTAK Bilimfest, Piazza AVM’de ziyaretçilerini karşılamaya başladı.

Gençlere bilimi sevdirmeyi, teknolojiye olan ilgilerini artırmayı ve yenilikçi düşünce yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen dev festival, Kahramanmaraşlıların yoğun ilgisiyle başladı.

81 Farklı Etkinlikle Bilim ve Eğlence Bir Arada

Piazza AVM içerisinde kurulan özel festival alanında 26 Eylül Cumartesi akşamına kadar devam edecek olan TÜBİTAK Bilimfest, adeta dopdolu bir program sunuyor. Üç gün boyunca kesintisiz sürecek organizasyonda tam 81 farklı program katılımcılarla buluşacak.

Festival alanına gelen çocuk ve gençler;

İnteraktif etkinlik atölyelerinde yeni teknolojileri deneyimleme,

Eğlenceli ve öğretici bilim şovları ile sahne gösterilerini izleme,

Uzman isimlerin katıldığı bilim söyleşilerini takip etme, Kahramanmaraş Kalesi Çevresinde Büyük Dönüşüm! İçeriği Görüntüle

Birebir katıldıkları bilimsel deneylerle teorik bilgileri pratiğe dökme fırsatı yakalıyor.

İlk Günden Ziyaretçi Akını: Öğrenciler Akın Etti!

Kapılarını açtığı ilk andan itibaren adeta ziyaretçi akınına uğrayan festival alanı, renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu. Kahramanmaraş'ın dört bir yanından gelen öğrenciler ve aileler, stantları tek tek gezerek atölye çalışmalarına katıldı.

Geleceğin bilim insanlarını ve mühendislerini heyecanlandıran festivalde çocukların neşesi ve merakı dikkatlerden kaçmadı. Yetkililer, hafta sonu da devam edecek olan bu dev bilim şölenine tüm Kahramanmaraşlı aileleri ve gençleri davet etti.