Kahramanmaraş mutfak kültürünün vazgeçilmez simgelerinden biri olan geleneksel Maraş tarhanası ve firikte sezon hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Yaz mevsiminin başlangıcındaki olumsuz ve serin hava koşullarına rağmen imalathanelerde çarklar durmadı. Eylül ayının gelmesiyle birlikte kent genelinde firik ve tarhana sergileri kurulmaya, kışlık hazırlıklar aralıksız devam etmeye devam ediyor.

Tam 10 Çeşit Tarhana Damakları Şenlendiriyor

Coğrafi işaretli yapısıyla hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep gören Kahramanmaraş tarhanası, yenilikçi aromalarıyla da dikkat çekiyor. İşletmelerde günümüz damak tadına uygun yaklaşık 10 farklı çeşidin üretimi gerçekleştiriliyor.

Geleneksel lezzetlerin yanı sıra tezgahlarda yer alan başlıca çeşitler şunlar:

Özel Arayışlar İçin: Kaymaklı ve Bademli tarhana,

Atıştırmalık Sevenlere: Natürel cips, fırında ve yağda kızartılmış tarhana, Göksun’da 25 Milyon TL’lik Dönüşüm: Cevher Dudayev ve Köroğlu Parkları Yenileniyor! İçeriği Görüntüle

Geleneksel Tatlar: Eski Maraş usulü, acılı ve sade sergi tarhanaları.

Üreticiler, bu sezon vatandaşların ve şehre gelen misafirlerin özellikle kaymaklı ve bademli tarhana çeşitlerine olağanüstü bir ilgi gösterdiğini belirtiyor.

Kaliteli Kışlık Tarhana Alırken Bu Detaylara Dikkat!

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ev erzakı hazırlayan vatandaşlara uyarılarda bulunan tecrübeli tarhana üreticileri, kaliteli ürün seçmenin püf noktalarını paylaştı. Sahte veya kalitesiz hammaddelerle üretilen ürünlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan ustalar, şu hususların altını çiziyor:

Yoğurt Oranı ve Kalitesi: Hakiki Maraş tarhanasının sırrı bol ve yağlı kaliteli yoğurttan geçer. Ekşitme ve maya sürecinin tam yapılması şarttır.

Hammadde Seçimi: Üretimde kullanılan buğday dövmesinin niteliği ve katkısız doğallığı lezzeti doğrudan etkiler.

Geleneksel Üretim Metodu: Güneşte doğal kurutma yöntemlerine uygun, hijyenik ve tescilli üretim yerlerinden alışveriş yapılmalıdır.

İmalatçılar, doğru malzemelerle ve geleneksel usullere sadık kalınarak hazırlanan tarhanaların hem besin değerinin yüksek olduğunu hem de uzun süre tazeliğini koruduğunu ifade ediyor.