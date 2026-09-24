Türk dünyasının farklı coğrafyalarından kadın şairler, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen edebiyat ve kültür buluşmasında bir araya geldi. Programda Kahramanmaraşlı şair ve yazar, Türk Dünyası Kadın Şairler Birliği Genel Başkan Yardımcısı, Kurucu Üyesi ve Türkiye Temsilci Başkanı İnci Okumuş da konuşma yaptı.

Türk Dünyası Kadın Şairler Birliği Genel Başkanı Huraman Muradova’nın öncülüğünde Atatürk Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmaya Türkiye’nin yanı sıra Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Tataristan ve Güney Azerbaycan’dan kadın şairler katıldı.

Programda Türk dünyasının ortak edebî mirası, kadın şairlerin kültürel ilişkilerdeki rolü ve farklı coğrafyalar arasında kalıcı edebiyat bağlarının kurulması ele alındı.

Programda konuşan İnci Okumuş, Türk dünyasının binlerce yıllık ortak söz ve kültür varlığının coğrafi sınırların ötesinde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kadın şairlerin ortak dil, kültür ve hafızanın gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Okumuş, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen kadın şairlerin ortak tarihî ve kültürel kökün farklı sesleri olduğunu ifade etti.

Okumuş, konuşmasında, “Sınırlar coğrafyaları bölebilir! Gönüllerimizi bölemez! Türk’ün söz vatanı şiirdir; asla bölünemez!” ifadelerini kullandı. Kendi şiirlerinden de örnekler seslendiren Okumuş, şiirin coğrafi mesafeleri aşan ortak bir gönül dili olduğunu vurguladı.

Programda Türk Dünyası Kadın Şairler Birliği’nin kuruluş sürecine ilişkin de değerlendirmeler yapıldı. Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, birliğin kuruluş fikrinin ortaya çıkışında İnci Okumuş’un rolüne dikkat çekerek, Okumuş’u birliğin “fikir annesi” olarak nitelendirdi.

Okumuş ise kadın şairleri ortak bir çatı altında buluşturma düşüncesini hayata geçiren isimlere teşekkür etti. Birliğin Genel Başkanlığını üstlenen Huraman Muradova’nın Bakü buluşmasına öncülük etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Okumuş, farklı coğrafyalardan programa katılan kadın şairlere de teşekkürlerini iletti.

Bakü’de Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine de değinen İnci Okumuş, 6 Şubat depremlerinin ardından Azerbaycan’ın Kahramanmaraş’a yönelik desteğini özel olarak andı.

Okumuş, “Depremde Maraş’ımızın yarasına ‘Azerbaycan Mahallesi’yle kardeşlik mührünü vuran Azerbaycan devletine ve can Azerbaycan halkına, bir Maraşlı olarak gönülden teşekkür ediyorum.” sözleriyle Azerbaycan’a teşekkür etti.

Türkiye’den ve UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’tan selam getirdiğini ifade eden Okumuş, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin yalnızca ortak kültürel mirasla değil, zor zamanlarda ortaya konulan dayanışma ve vefayla da güçlendiğini belirtti.

“Türk dünyası kadını, yurdun hafızasıdır”

Konuşmasında Türk medeniyetinde kadın ve anne kavramlarının taşıdığı anlama da değinen Okumuş, Anadolu kavramı üzerinden kadın, yurt ve kültür arasındaki bağa vurgu yaptı.

Okumuş, “Bizim medeniyetimiz toprağını ‘ana’ kavramıyla birlikte anar; biz toprağımıza Anadolu deriz” ifadelerini kullanarak kadının kültür ve hafızanın aktarımındaki yerine dikkat çekti.

Konuşmasını Türk dünyasındaki kadınların kültürel hafızadaki rolüne vurgu yaparak sürdüren Okumuş, “Türk dünyası kadını, yurdun hafızası, sözün anasıdır. Türk dünyası erkeği ise o sözün omuzdaşı, yurdun dayanağıdır.” dedi.

Şairler kendi eserlerini seslendirdi

Bakü’deki buluşmada Türkiye’den İnci Okumuş’un yanı sıra Gonca Hatunoğlu Yılmaz, Sündüs Arslan Akça, Yüksel Kabaklı, Gülşah Kabaklı ve sanatçı İclal Akkaplan da yer aldı.

Özbekistan’dan Nargize Esedova, Kazakistan’dan Assel Ospan, Kırgızistan’dan Tolgonay Sarıyeva, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Feyzan Korur, Kuzey Makedonya’dan Leyla Şerif Emin, Başkurdistan’dan Tanzile Devletberdina, Tataristan’dan Şemsiye Cahangirova ve Güney Azerbaycan’dan Şerife Caferi de programda ülkelerini temsil etti.

Farklı Türk lehçelerinde şiirlerin seslendirildiği programda, ortak edebî mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki kadın şairler arasındaki iletişimin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakü’deki buluşma, ortak söz ve kültür mirasının görünür kılınması ve farklı coğrafyalar arasında yeni edebiyat köprülerinin kurulması yönündeki mesajlarla sona erdi.