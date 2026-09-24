Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in liderliğinde kent genelinde hizmet ağını her geçen gün büyüten Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamına dokunan projeleri birer birer hayata geçiriyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi’ne kazandırılan modern taziyeevinde tüm hazırlıklar tamamlandı.

Bölge halkının uzun süredir beklediği modern tesis, 25 Eylül Cuma günü saat 13.00’da düzenlenecek törenle resmen Kahramanmaraşlıların hizmetine sunulacak.

15 Milyon TL'lik Yatırımla Tam Donanımlı Tesis

Toplam 576 metrekarelik inşaat alanı üzerine yükselen Karacasu Ferhuş Taziyeevi, 15 milyon TL’lik bütçeyle hayata geçirildi. Taziye süreçlerinin düzenli, hijyenik ve sakin bir ortamda yürütülebilmesi adına her detay düşünüldü.

Açılışı gerçekleştirilecek olan modern tesis bünyesinde;

Geniş ve ferah taziye salonları, Kahramanmaraş Kalesi Çevresinde Büyük Dönüşüm! İçeriği Görüntüle

Tam donanımlı mutfak alanı,

Mescit ve abdesthaneler başta olmak üzere vatandaşların ihtiyaç duyabileceği tüm kullanım alanları yer alıyor.

Taziye Süreçlerine Kolaylık Ve Dayanışma Getirecek

Özellikle vefat ve taziye dönemlerinde ev ortamında oluşan aşırı yoğunluğun ve mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefleyen tesis, mahalle sakinlerinin zor günlerinde yanlarında olacak. Komşuluk ilişkilerini ve mahalledeki dayanışma ruhunu güçlendirecek olan taziyeevi, bölgedeki sosyal yaşamın önemli bir parçası haline gelecek.

Büyükşehir'den Açılışa Davet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan resmi açıklamada, Karacasu Ferhuş Taziyeevi’nin kent kültürüne ve sosyal belediyecilik anlayışına büyük katkı sağlayacağı vurgulandı. 25 Eylül Cuma günü saat 13.00’da düzenlenecek olan açılış törenine tüm Kahramanmaraş halkı davet edildi.