Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehre milli coşkuyu gururla yaşatacak dev bir organizasyona imza atıyor. A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup kapsamında Fransa ile karşı karşıya geleceği kritik müsabaka, tarihi Kahramanmaraş Kalesi’ne kurulacak dev ekrandan canlı olarak yayınlanacak.

25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak dev mücadele için Kahramanmaraşlı futbolseverler tarihi kalede tek yürek olacak.

Süleyman Güçlü Türküleriyle Sahne Alacak

Dev maç heyecanı öncesinde kale surlarında müzik sesi yükselecek. Şehrin yetiştirdiği sevilen Türk halk müziği sanatçısı Süleyman Güçlü, saat 20.30’da sahneye çıkarak vatandaşlara açık havada eşsiz bir türkü dinletisi sunacak. Karşılaşma düdüğü çalmadan önce yaşanacak bu müzik ziyafetiyle tarihi atmosferde unutulmaz anlar yaşanacak.

Şehrin Kalbinde Kırmızı-Beyaz Seferberlik

Kahramanmaraş Kalesi'nin tarihi dokusunda bir araya gelecek olan vatandaşlar, milli takıma kilometrelerce öteden dev ekran karşısında destek verecek. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan çağrıda, tüm Kahramanmaraşlılar önce Süleyman Güçlü'nün Türk halk müziği konserine, ardından da ay-yıldızlıların zorlu Fransa mücadelesine ortak olmaya davet edildi.