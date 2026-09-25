Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporlarına göre, Türkiye genelinde mevsim geçişinin en sert günlerinden biri yaşanacak. Hafta sonundan itibaren ülke genelinde Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altına girilmesi bekleniyor. Batı ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, İç ve Doğu bölgelerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Kahramanmaraş’ta Hafta Sonu Havası Nasıl Olacak?

Kahramanmaraş’ta yazdan kalma günler devam ederken, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında dalgalanma yaşanacak. Tahminlere göre özellikle hafta sonu kent genelinde sıcak hava etkili olacak.

26 Eylül Cumartesi günü parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların gece saatlerinde 18 derece, gün içerisinde ise 32 derece seviyesinde olması bekleniyor.

27 Eylül Pazar günü de benzer hava koşulları etkisini sürdürecek. Kentte en düşük sıcaklığın 20 derece, en yüksek sıcaklığın ise 32 derece olması tahmin ediliyor.

Bu nedenle hafta sonunu açık havada değerlendirmek isteyen Kahramanmaraşlıları sıcak bir hava bekliyor.

Pazartesi Günü İçin Yağış Uyarısı

Haftanın ilk gününde ise hava durumunda belirgin bir değişiklik yaşanması bekleniyor. 28 Eylül Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Tahminlerde sıcaklığın 19 ila 25 derece arasında olması beklenirken, nem oranının da yükselmesi dikkat çekiyor.

Yağış ihtimali nedeniyle özellikle sabah ve öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların hava koşullarını takip etmesi önem taşıyor.

Salı Günü Sıcaklık Yeniden Yükselecek

29 Eylül Salı günü ise yağışlı havanın ardından sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. Kentte en düşük sıcaklığın 15 derece, en yüksek sıcaklığın ise 29 derece seviyesinde olması tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu