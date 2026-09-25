6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta ticari hayatı yeniden canlandırmak ve yerel girişimcileri desteklemek amacıyla yürütülen RE-SEED Projesi’nde final yapıldı. Kentteki faaliyetlerin tamamlanması dolayısıyla Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ev sahipliğinde görkemli bir kapanış ve ağ kurma etkinliği gerçekleştirildi.

Uluslararası ve yerel aktörleri bir araya getiren programa; kamu kurum temsilcileri, iş dünyası liderleri, proje ortakları ve hibe almaya hak kazanan girişimciler yoğun katılım gösterdi.

700 Başvuru Arasından Seçilen 100 Girişimciye Tam Destek

Avrupa Birliği (AB) ve Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) finansmanıyla hayata geçirilen proje; GIZ, Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığı ve German Sparkassenstiftung (DSIK) uygulayıcılığında yürütüldü.

Süreç kapsamında Kahramanmaraş'ta 700’ü aşkın başvuru arasından titizlikle seçilen 100 girişimciye;

Girişimcilik ve iş planı geliştirme,

Pazarlama ve markalaşma,

E-ticaret stratejileri alanlarında kapsamlı eğitimler verildi.

Eğitimlerin ardından uzmanlar tarafından birebir koçluk desteği sağlanan girişimcilere, işletmelerinin ihtiyaçları doğrultusunda kişi başı yaklaşık 150 bin TL tutarında finansal hibeler aktarıldı. Böylece kent genelinde sağlanan toplam hibe miktarı 15 milyon TL’ye ulaştı.

AB Delegasyonu Temsilcisi Güray: "Sürdürülebilir Hikayeler Yaratmak İstiyoruz"

Etkinlikte konuşan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Melahat Güray, RE-SEED Projesi’nin deprem bölgesindeki ekonomik iyileşmeye odaklanan en kritik çalışmalardan biri olduğunu vurguladı. Sadece rakamsal hedeflere ulaşmayı değil, kalıcı bir etki bırakmayı amaçladıklarını belirten Güray:

"Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu olarak sadece proje hedeflerine ulaşmış, rakamlara ulaşmış olmayı hedeflemiyoruz. Yaratılan bu etkilerin ve hikayelerin sürdürülebilmesini de çok arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

6 İlde Bölgesel Kalkınma Hedefi

Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya olmak üzere 6 deprem iline odaklanan RE-SEED Projesi; yeni istihdam alanları oluşturmayı, işletmelerin kurumsal kapasitelerini artırmayı ve bölge ekonomisinin hızla toparlanmasını hedefliyor.

KMTSO'daki kapanış programına GIZ Türkiye Ülke Direktörü Robert Kuenne, Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Yöneticisi Nuri Barış Tartıcı, German Sparkassenstiftung Proje Yöneticisi Andreas Fabrizius, German Sparkassenstiftung Ülke Temsilcisi Hande Demirtola Meydan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hikmet Gümüşer ve girişimciler katıldı.