Kahramanmaraş İstiklalspor, ligde yeni haftada deplasman sınavına çıkıyor. Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraş temsilcisi, 4. hafta karşılaşmasında 52 Orduspor FK’nın konuğu olacak.

İki takım arasındaki mücadele öncesinde maçın başlangıç saati de netleşti. Daha önce 19.00 olarak açıklanan karşılaşmanın başlama saati 18.00’e çekildi.

İstiklalspor’un Ordu Deplasmanındaki Rakibi 52 Orduspor

Kahramanmaraş İstiklalspor ile 52 Orduspor FK, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’un 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 18.00’de Ordu 19 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

Maçın Yayın Kanalı Belli Oldu

Kahramanmaraşlı futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de belli oldu. İstiklalspor ile 52 Orduspor arasındaki mücadele Tivibu Spor 4 üzerinden ekranlara gelecek. Böylece Ordu deplasmanına gidemeyen taraftarlar karşılaşmayı televizyon başından takip edebilecek.

İstiklalspor Taraftarı Ordu’da Takımının Yanında

Kahramanmaraş İstiklalspor taraftarları da deplasman organizasyonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Edeler Grubu, Ordu deplasmanında takımı yalnız bırakmayacağını duyururken, taraftarlar için ücretsiz deplasman organizasyonu yapılacağı açıklandı.

Maçın Tüm Detayları

Karşılaşma: 52 Orduspor FK – AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor

Tarih: 26 Eylül 2026 Cumartesi

Saat: 18.00

Stat: Ordu 19 Eylül Stadyumu

Lig: Nesine 2. Lig Kırmızı Grup – 4. hafta

Yayın: Tivibu Spor 4

Kahramanmaraş İstiklalspor’un Ordu deplasmanındaki mücadelesi, Kahramanmaraşlı futbolseverlerin hafta sonundaki önemli spor gündemlerinden biri olacak.