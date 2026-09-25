Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yaşam kalitesini yükselten ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren yatırımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Sosyal belediyecilik hamleleri doğrultusunda Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Ferhuş Mahallesi’nde yapımı tamamlanan modern taziyeevi, düzenlenen görkemli törenle mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu.

Protokol Dev Açılışta Bir Araya Geldi

Karacasu Ferhuş Mahallesi’ne kazandırılan tesisin açılış programı kentin önde gelen isimlerini buluşturdu. Törne; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Yardımcısı Recep Aydın, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Asuman Yavuz, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurdele kesiminin ardından Başkan Görgel ve beraberindeki heyet, 15 milyon TL’lik modern tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

Başkan Görgel: "Taziyeevleri Bizim Gönül Mekânlarımızdır"

Açılış konuşmasında taziyeevlerinin Kahramanmaraş kültüründeki derin yerine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şu ifadeleri kullandı:

"Karacasu Ferhuş Mahallemize ihtiyaç duyulan ve güzel bir hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizde taziyeevleri bir kültür haline dönüşmüş, hemşehrilerimizin acı günlerinde onlara destek veren çatı görevi üstlenmekte. Taziyeevleri aynı zamanda acı günlerimizi paylaştığımız yerler değil; kardeşliğimizi, dostluğumuzu, komşuluğumuzu ve birbirimize olan vefamızı yaşattığımız gönül mekânlarıdır. Açılışını yaptığımız bu eser de örnek bir eser."

15 Milyon TL'lik Yatırımla Tam Donanımlı Tesis

Yaklaşık 15 milyon TL’lik yatırım bedeliyle inşa edilen Karacasu Ferhuş Taziyeevi, bölgenin büyük bir sosyal ihtiyacına yanıt veriyor. Tesis içerisinde vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış geniş taziye salonları, modern mutfak alanları, mescit ve abdesthaneler yer alıyor.

"Deprem Öncesi Koşulların Daha İyisine Ulaşacağız"

Kahramanmaraş'ı her alanda yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Görgel, açıklamasını şöyle tamamladı: