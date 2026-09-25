Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Uzman Posta Kadınlar 2. Ligi’ndeki zorlu maratonuna start veriyor. Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig’de sergilediği başarılı performansla 2. Lig’e yükselme başarısı gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, ligdeki ilk maçına kendi evinde ve seyircisi önünde çıkıyor.

İlk Rakip Zeugma Gaziantep Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Uzman Posta Kadınlar 2. Ligi Grup 15’te mücadele edecek Büyükşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, ilk hafta maçında Zeugma Gaziantep Spor ile karşı karşıya gelecek. 27 Eylül Pazar günü saat 13.00’da başlayacak olan mücadele Merkez 1 Spor Kompleksi’nde oynanacak. Lig maratonundaki ilk resmi sınavına çıkacak olan Büyükşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında alacağı galibiyetle sezona moralli girmeyi ve şehri en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Büyükşehir’den Maça Davet!

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Bu heyecanlı mücadelede takımımızın yanında olmak ve tribünlerden destek vermek için tüm hemşehrilerimizi Merkez 1 Spor Kompleksi’ne bekliyoruz” denildi.