Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Fırat Görgel’in öncülüğünde kentin doğal güzelliklerini sporla buluşturan alternatif etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Şehrin turizm potansiyelini canlandırmak ve vatandaşları su sporlarıyla tanıştırmak amacıyla 27 Eylül Pazar günü doğa tutkunlarını heyecanlandıracak özel bir organizasyon gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi ve Maraş Sup Spor Kulübü ortaklığıyla düzenlenen "Sup Kano" etkinliği, Kahramanmaraş’ın simge doğal alanlarından biri olan Ali Kayası’nda sporseverleri buluşturacak.

Ali Kayası ve Menzelet Barajı Su Üzerinden Keşfedilecek

Menzelet Barajı’na hakim benzersiz kanyon manzarası ve sarp kayalıklarıyla kentin en dikkat çeken rota alanlarından biri olan Ali Kayası, bu kez su sporları meraklılarına ev sahipliği yapacak.

Katılımcılar, uzman eğitmenlerin rehberliğinde paddle board (sup) ve kano kullanarak bölgenin büyüleyici coğrafyasını su üzerinden farklı bir açıyla deneyimleme şansı yakalayacak.

Buluşma Noktası ve Hareket Saati Belli Oldu

Etkinliğe katılmak isteyen doğa ve spor tutkunları için ulaşım kolaylığı da sağlandı. Organizasyon programına göre:

Buluşma Tarihi ve Saati: 27 Eylül Pazar / Saat 09.00

Buluşma Noktası: EXPO Alanı Girişi

EXPO alanı girişinde toplanacak olan doğaseverler, Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla toplu halde Ali Kayası’ndaki etkinlik alanına geçiş yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden Tüm Şehre Açık Davet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan resmi açıklamada, hem sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek hem de kentin saklı cennetlerini keşfetmek isteyen tüm vatandaşlar etkinliğe davet edildi.

Hafta sonunu doğayla iç içe, su sporlarının getirdiği adrenalin ve huzurla geçirmek isteyen Kahramanmaraşlıların Ali Kayası’ndaki bu buluşmaya yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.