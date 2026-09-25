Edinilen bilgilere göre, sahibinin elinden kaçan boğa, Doğu Çevre Yolu üzerindeki Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı’na geldi. Karayolunda ilerleyen boğa, sürücülerin şaşkın bakışları arasında trafikte tehlikeye neden oldu.



Boğanın yola çıkması üzerine ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, boğanın trafiği ve vatandaşları tehlikeye atmaması için çalışma başlatıldı.

Bu sırada boğayı yakalamaya çalışan sahibi de zor anlar yaşadı. Kaçmaya devam eden boğa, kendisini yakalamaya çalışan sahibine saldırdı.

Boğa daha sonra çevredeki ara mahallelere girerek kaçmaya devam etti. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgede boğanın yakalanması için çalışma sürerken, firari boğa bir süre sonra gözden kayboldu.

Olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, boğanın yoldan geçişi sırasında trafikte kısa süreli aksama yaşandı.