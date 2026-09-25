Kahramanmaraş’ın zengin doğal yapısı, kentte yaşayan çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Doğa fotoğrafçısı Selçuk Kuşçu tarafından çekilen video görüntüleri, kentin doğal yaşamındaki çeşitliliği gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş, sahip olduğu ormanlık alanlar, akarsular, sulak bölgeler ve tarım arazileriyle çok sayıda canlı türüne yaşam alanı sunuyor. Kentin farklı noktalarında yaşamını sürdüren kuşlar da bu doğal zenginliğin önemli parçaları arasında yer alıyor.

Doğayla iç içe yaşamın izlerini taşıyan kuşlar, bu kez çekilen video görüntüleriyle kayıt altına alındı. Kahramanmaraş’ın farklı bölgelerinde görüntülenen kuşlar, kentteki doğal hayatın çeşitliliğini ortaya koydu.

Farklı özelliklere ve yaşam alanlarına sahip kuşların görüntülendiği video, Kahramanmaraş’ın biyolojik çeşitliliğine dikkat çekiyor. Özellikle su kaynakları ve yeşil alanlar, kuşların yaşamlarını sürdürdüğü önemli doğal alanlar arasında bulunuyor.

Doğa fotoğrafçısı Selçuk Kuşçu tarafından çekilen görüntüler, kentteki doğal hayatın günlük yaşamın hemen yanı başında sürdüğünü gösteriyor.

Kahramanmaraş’ın doğal zenginliğini yansıtan görüntüler, doğaseverlerin ilgisini çekerken, kentteki canlı çeşitliliğinin korunmasının önemini de bir kez daha ortaya koyuyor.