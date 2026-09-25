Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve vatandaşların taleplerini yerinde çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yeniyurt Mahallesi’nde yapımı kısa sürede tamamlanan yeni köprü, bölge halkının kullanımına açıldı.

Protokol Yeniyurt Mahallesi’nde Sahaya İndi

Yapımı tamamlanan modern köprüdeki inceleme programına; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam katıldı.

Yeniyurt Mahalle Muhtarı Hasan Taramış ve mahalle sakinleri tarafından sıcak bir ilgiyle karşılanan heyet, köprü üzerinde incelemelerde bulunarak projenin mahalle halkına hayırlı olmasını diledi.

15 Milyon TL’lik Yatırımla Çift Şeritli Ve Modern Ulaşım

Mahallenin ulaşım güvenliğini ve konforunu önemli ölçüde artıracak olan yeni köprü, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Yaklaşık 15 Milyon TL’lik yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje:

53 metre uzunluğa sahip,

Çift şeritli olarak trafiğe hizmet verecek şekilde tasarlandı.

Köprü sayesinde bölgedeki ulaşım aksı daha güvenli hale getirilirken, olası olumsuz hava şartlarında yaşanabilecek ulaşım aksaklıklarının da önüne geçilmiş oldu.

Başkan Görgel: "Talebi Aldık, Projelendirdik ve Hizmete Açtık"

Saha incelemesinin ardından sosyal tesislerde mahalle sakinleriyle çay içip sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yürütülen çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Her mahallemiz için canla başla çalışıyoruz. Yeniyurt Mahallemizde de köprü ile ilgili talep tarafımıza iletilmişti. Ekibimiz projelerini hazırlayıp hemen yapıma başladı ve bugün hizmete açmış olduk. Yeniyurt Mahallemize hayırlı olsun. Bizler bakanımız, milletvekillerimiz ve teşkilatımızla daima hemşehrilerimizle bir arada ve sahadayız. Rabbim yardımcımız olsun. Tüm hemşehrilerime bizlere olan güven ve destekleri için teşekkür ediyorum."

Sosyal tesisteki buluşmada mahalle sakinlerinin diğer taleplerini de dinleyen Başkan Görgel ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş'ın her noktasında saha çalışmalarının kesintisiz süreceğini vurguladı.