Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, genç dostu Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlere yönelik sosyal hizmetlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda, üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir destek daha sağlanıyor. Yeni eğitim döneminde şehir dışından Kahramanmaraş’a gelecek öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak için Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

Şehre karayolu ile ulaşan üniversiteliler, şehirlerarası otogardan ücretsiz otobüslerle doğrudan KSÜ Avşar Yerleşkesi’ne taşınacak. 26 Eylül Cumartesi günü başlayacak uygulama 27 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek. 2 gün boyunca saat 09.00’da başlayacak ücretsiz ring seferleri 23.00’a kadar devam edecek.

Öğrencilerin şehir içi ulaşım konusunda mağduriyet yaşamaması için planlanan uygulama, gençlerin Kahramanmaraş’taki eğitim hayatına ilk adımlarını kolaylıkla atmalarını hedefliyor.