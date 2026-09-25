Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel simgelerinden biri olan Dulkadiroğulları dönemine ait tarihi Saraçhane Camii, yürütülen kapsamlı restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının ardından kapılarını yeniden cemaatine açtı.

Tarihi Saraçhane Çarşısı’nın kalbinde yer alan, kesme taş mimarisi ve ahşap detaylarıyla kentin ticari ve sosyal yaşamının yüzyıllardır ayrılmaz bir parçası olan asırlık ibadethane, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen yıkıcı depremlerde ağır hasar görmüştü. Depremde minaresi yıkılan, duvarlarında ve iç mekanlarında ciddi tahribat oluşan yapı, güvenlik nedeniyle ibadete kapatılarak koruma altına alınmıştı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminde başlatılan titiz çalışmalar kapsamında, caminin tarihi dokusuna ve özgün mimarisine sadık kalınarak aslına uygun bir ihya süreci yürütüldü. Yıkılan bölümleri geleneksel malzemelerle yeniden inşa edilen ve taşıyıcı unsurları güçlendirilen Saraçhane Camii, tamamlanan restorasyonun ardından dualarla yeniden ibadete açıldı.

Hem çarşı esnafı hem de kent sakinleri için büyük bir manevi anlam taşıyan caminin hizmete girmesi, tarihi çarşılar bölgesinin canlanması ve kentin deprem sonrası ihyası adına önemli bir umut kaynağı oldu. Tarihi dokusuyla yeniden yükselen ibadethane, Kahramanmaraş’ın köklü mirasını geleceğe taşımaya devam ediyor.