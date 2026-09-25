6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan Kahramanmaraş Valiliği hizmet binasının yerine inşa edilen yeni Hükümet Konağı projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kent merkezindeki kentsel dönüşüm ve meydan düzenleme projeleriyle entegre bir şekilde yükselen yeni yapı, tamamlandığında Kahramanmaraş'ın modern idari merkezi haline gelecek.

Yatay mimarı anlayışıyla tasarlanan ve zemin üzeri üç kat olarak planlanan yeni valilik binası, toplam 16 bin 500 metrekarelik kapalı alanıyla hizmet verecek. Kaba inşaatında büyük mesafe katedilen projede, dış cephe giydirme ve iç mekan ince işçilik çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Şehir meydanına ve tarihi dokuya uyumlu mimarisiyle dikkat çeken yeni hizmet binası, hem vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak hem de kentin deprem sonrası idari ve mimari ihyasında önemli bir milat olacak.