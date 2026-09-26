Kahramanmaraş ulaşımının önemli akslarından biri olan Türkoğlu ilçesi ile Narlı Mahallesi arasındaki karayolu üzerinde henüz bilinmeyen bir sebepten kaza meydana geldi.

Ekipler Hızla Bölgeye Sevk Edildi

Kazanın hemen ardından yapılan ilk ihbarlar doğrultusunda, olay yerine ilgili polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Güvenlik güçleri, güzergah üzerindeki araç trafiğini kontrol altına almak ve olası ikincil kazaların önüne geçmek amacıyla karayolu üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

Olay Yerinde İncelemeler Sürüyor

Kazanın tam olarak nasıl gerçekleştiği ve olayda yaralı ya da kayıp olup olmadığına dair net bilgiler henüz kesinleşmedi. Sağlık ve emniyet ekiplerinin sahadaki tespit çalışmaları devam ederken, olayın çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kazaya ilişkin yeni detayların netleşmesi bekleniyor.