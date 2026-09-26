Vatandaşların temel gıda maddesi olan ekmeğe en ekonomik, güvenilir ve sağlıklı koşullarda ulaşmasını hedefleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası’nın altyapısını modern teknolojilerle güçlendiriyor.

Günlük 75 binden fazla ekmek ve unlu mamul üretim kapasitesine sahip tesiste, Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek Probiyotikli Doğal Sıvı Maya Tankı sistemi devreye alındı.

Ekmeğin Aromasını, Doğallığını ve Ömrünü Artırıyor

İlk kez bir büyükşehir belediyesi bünyesindeki halk ekmek fabrikasında kullanılmaya başlanan bu yenilikçi teknoloji, üretim sürecine büyük avantajlar sağlıyor.

Tam otomatik su alma ve hassas tartım mekanizması sayesinde un ve su miktarını kusursuz şekilde orantılayan makine; doğal probiyotik sıvı mayanın fermantasyon sürecini eksiksiz yönetiyor.

Yeni sistemin ekmek üretimine sağladığı başlıca katkılar şunlar:

Sağlıklı Sindirim: İçerdiği doğal probiyotikler sayesinde sindirim dostu ürün elde edilmesini sağlıyor.

Lezzet ve Aroma: Ekmeğin kendine has doğal kokusunu ve lezzet profilini üst seviyeye çıkarıyor.

Geç Bayatlama: Doğal maya yapısı sayesinde ekmeğin raf ömrü ve tazeliğini koruma süresi belirgin şekilde uzuyor.

Kusursuz Görünüm: Ürünün iç dokusunu, rengini ve pişme randımanını olumlu yönde etkiliyor.

1.150 Litrelik Dev Tankla Kesintisiz ve Homojen Üretim

Mayanın hamur hattına son derece düzenli ve homojen biçimde aktarılmasına imkan tanıyan dev sistem, imalattaki standartları da en üst seviyede sabitliyor.

Maksimum 1.150 litre kapasiteye sahip olan tank, ihtiyaç duyulan miktardaki probiyotikli sıvı mayayı orantılayarak 5 ila 6 saat gibi kısa bir sürede el değmeden kullanıma hazır hale getiriyor. Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş halkına en doğal ve kaliteli ekmeği ulaştırmak adına üretim teknolojilerini yenilemeyi sürdüreceğini açıkladı.