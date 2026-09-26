Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hayvan üreticilerini ve besicileri yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Elbistan Belediyesi koordinesinde alınan kararla, ilçedeki Hayvan Satış Yeri geçici süreyle hizmete kapatıldı.

Salgının Yayılmasını Önlemek İçin Önlem Alındı

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Elbistan ve yakın çevresinde görülen şap hastalığı vakalarının yayılmasını engellemek ve bölgedeki canlı hayvan sağlığını güvence altına almak adına radikal tedbirlerin devreye sokulduğu ifade edildi.

Aşılama ve karantina süreçlerinin daha etkili yürütülmesi amacıyla Elbistan Belediyesi Hayvan Satış Yeri'nin faaliyetleri durduruldu.

23 Ekim 2026 Tarihine Kadar Kapalı Kalacak

Yetkililer, alınan koruyucu tedbirler kapsamında hayvan satış yerinin 23 Ekim 2026 tarihine kadar kapalı tutulacağını bildirdi. Bu süre zarfında pazar alanında dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının yapılacağı, bölgedeki hayvan hareketlerinin sıkı denetim altında tutulacağı vurgulandı.

Yetiştiricilere ise hayvanlarında şap hastalığı belirtisi görmeleri durumunda vakit kaybetmeden en yakın ilçe tarım müdürlüğüne haber vermeleri çağrısında bulunuldu.