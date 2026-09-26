Kahramanmaraş tarımının en önemli simgelerinden biri olan ve uluslararası düzeyde kazandığı coğrafi işaret tesciliyle kentin gururu haline gelen Çağlayancerit Cevizi’nde hasat maratonu başladı. Yıl boyunca titizlikle bakımı yapılan bahçelerde, çırpma ve toplama mesaisiyle başlayan bereketli süreç kentin ekonomisine büyük hareketlilik kazandırıyor.

İl Müdürü Ramazan Bilir Bahçelerde Üreticiyle Buluştu

Hasat heyecanının ve yoğunluğunun yaşandığı Çağlayancerit ceviz bahçelerinde üreticileri yalnız bırakmayan Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sahaya indi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, uzman ekipleriyle birlikte Çağlayancerit ilçesindeki ceviz alanlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Üreticilerle birlikte ceviz toplayan Bilir; rekolte, ürün kalitesi, pazarlama süreçleri ve üretimde karşılaşılan durumlara ilişkin çiftçilerle birebir istişarelerde bulundu.

Bir Yıllık Emeğin Karşılığı Alınıyor

Yoğun ve özverili bir üretim dönemini geride bırakan Çağlayanceritli üreticiler, bir yıllık emeklerinin karşılığını almanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. Sahada incelemelerini sürdüren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ise üreticilerin talep ve beklentilerini doğrudan dinleyerek gerekli desteği sunmaya devam ediyor.

Kent Ekonomisi ve Tanıtımına Dev Katkı

Kendine özgü aroması, açık renkli iç yapısı, kolay kırılan ince kabuğu ve yüksek yağ oranıyla muadillerinden belirgin şekilde ayrılan Çağlayancerit Cevizi, sadece bölge çiftçisinin gelir kapısı olmakla kalmıyor. Kentin tarımsal marka değerini üst seviyeye taşıyan bu tescilli lezzet, Kahramanmaraş'ın ulusal ve uluslararası platformlardaki tanıtımına da dev bir katkı sağlamayı sürdürüyor.