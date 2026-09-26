Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi yaşandı. İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, yeni atama kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınırken, Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

Kahramanmaraş’ta görev yaptığı süre boyunca güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların başında yer alan Hasan Yiğit, emniyet personeliyle birlikte kentin huzuru için sahada aktif bir çalışma yürüttü.

Asayişten narkotik suçlarla mücadeleye, kaçakçılıktan trafik güvenliğine, okul güvenliğinden vatandaşların günlük yaşamını doğrudan ilgilendiren konulara kadar birçok alanda yürütülen çalışmalarda teşkilatın saha faaliyetlerine öncülük etti.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda ekiplerle birlikte hareket eden Yiğit, güvenlik çalışmalarının yalnızca operasyonlarla sınırlı kalmaması, vatandaşlarla güçlü iletişim kurulması yönündeki yaklaşımıyla da dikkat çekti.

Hasan Yiğit’in görev döneminde emniyet teşkilatının vatandaşla iletişimine de önem verildi. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen ziyaret ve saha çalışmalarında vatandaşlarla bir araya gelen emniyet personeli, güvenlik taleplerini ve beklentilerini doğrudan dinledi.

Özellikle toplumun güvenlik algısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra çocukların ve gençlerin güvenliğine ilişkin uygulamalar da emniyetin önemli çalışma başlıkları arasında yer aldı.

Kahramanmaraş’ın huzur ve güvenliğinin korunması için görev yapan polis ekipleri, Yiğit’in görev süresi boyunca gece gündüz sahada çalışmalarını sürdürdü.

Kentte meydana gelebilecek asayiş olaylarının önlenmesi, suç ve suçluyla mücadele, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ekipler farklı birimlerle koordineli şekilde görev yaptı.

Yiğit de görev süresi boyunca emniyet personelinin çalışmalarını sahada takip ederek ekiplerle bir araya geldi ve yürütülen faaliyetleri yakından izledi.

Aksu TV ailesi olarak Kahramanmaraş halkı adına Hasan Yiğit’e kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları için teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz.