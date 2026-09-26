Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) yeni akademik yılına hazırlanırken, Türkiye’nin dört bir yanından kente gelen üniversite öğrencileri ayağının tozuyla unutulmaz bir misafirperverlikle karşılaştı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in talimatıyla harekete geçen ekipler, kente ilk kez adım atan gençlerin uyum sürecini kolaylaştırmak için dev bir hizmet hamlesi başlattı.

Otogardan Kampüse Kesintisiz Ve Ücretsiz Ulaşım

Şehirler Arası Otobüs Terminali’ne inen öğrenciler, kalacakları yurtlara ulaşım konusunda hiçbir mağduriyet yaşamadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen ücretsiz ring araçları, gençleri otogardan alarak KSÜ Avşar Kampüsü’nde bulunan yurtlarına güvenli ve konforlu bir şekilde ulaştırdı. Yabancısı oldukları şehirde otobüs arama veya ulaşım sıkıntısı çekme stresinden kurtulan öğrenciler, kente adım atar atmaz rahat bir nefes aldı.

Yurt Kapısında "Pusula Maraş" Sürprizi: İkramlar, Hediyeler Ve Rehberlik

Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş, KSÜ Avşar Kampüsü’ndeki yurt alanlarında kurduğu stantlarla hem öğrencilere hem de onları yalnız bırakmayan ailelerine kucak açtı. Sıcak ikramların sunulduğu stantlarda; Kahramanmaraş’ın tarihi, kültürel ve sosyal zenginlikleri anlatıldı. Şehrin imkanları hakkında bilgilendirilen gençlere kente adaptasyonlarını hızlandıracak çeşitli hediyeler takdim edildi.

KahramanKart Ayaklarına Geldi: Sıra Bekleme Derdi Bitti

Öğrencilerin şehir içi toplu taşımadan kolayca faydalanabilmesi için en kritik hamlelerden biri de ulaşım kartlarında yapıldı. Satış noktalarına gidip sıra bekleme çilesini ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi, KahramanKart başvuru ve dağıtım işlemlerini doğrudan yurt bahçelerindeki stantlara taşıdı. Gençler, konaklayacakları yurda girer girmez kartlarını teslim almanın kolaylığını yaşadı.

Dışarıdan Gelen Ailelerin İçini Rahatlatan Misafirperverlik

Gaziantep’ten yeğenini getiren Süleyman Bozkurt, yapılan hizmet karşısında duygulanarak, "Yiyecek, içecek, dinlenme; tüm ihtiyaçlar düşünülmüş. Gönüllere dokunan nazik bir misafirperverlik" değerlendirmesinde bulundu.

Kızını Adana’dan getiren Elif Arı ise Kahramanmaraş’a ilk kez geldiğini belirterek gözleri yaşlı ama içi rahat bir şekilde konuştu: "Çok güzel bir karşılama gördük. Bu hizmetleri ve desteği görünce içim rahat etti. Kızımı çok güzel bir şehre ve belediyeye emanet ediyorum. Gözüm asla arkada kalmayacak."

Kesintisiz Destek Pazar Akşamına Kadar Sürecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin otogardaki karşılamaları, ücretsiz ring seferleri, yurt içi ikramları ve yerinde KahramanKart tedarik hizmetleri 27 Eylül Pazar akşamına kadar kesintisiz bir şekilde devam edecek.