Uluslararası gastronomi dünyasının en popüler rehberlerinden Taste Atlas, dünya mutfaklarından yüzlerce lezzetin değerlendirildiği "Dünyanın En İyi 100 Çorbası" listesini güncelledi. Türk mutfağının zengin çorba kültürü listeye damga vururken, Kahramanmaraş’ın simge lezzetlerinden kelle paça da uluslararası arenada yerini aldı.

Paraguay Zirvede, Gaziantep Beyranı 2'nci Sırada

Taste Atlas değerlendirmelerine göre Paraguay mutfağına ait geleneksel "vori-vori" çorbası 4,7 puanla listenin ilk sırasında yer aldı. Türkiye’den listeye giren lezzetler arasında en yüksek dereceyi ise 4,5 puanla ikinci sıraya yerleşen Gaziantep’in meşhur Beyran çorbası elde etti.

Türk mutfağının klasikleri arasında yer alan mercimek çorbası listenin 12'nci sırasında, domates çorbası ise 55'inci sırada kendine yer buldu.

Kahramanmaraş Kelle Paçası Dünyanın En İyileri Arasında!

Kahramanmaraş mutfak kültürünün en önemli değerlerinden biri olan ve sarımsak, ekşi ile biberinin eşsiz uyumuyla bilinen geleneksel Kelle Paça, dünya genelindeki yüzlerce çorba arasından sıyrılarak 69’uncu sıradan listeye girdi.

Kentin tescilli lezzetinin uluslararası ölçekte kabul görmesi ve küresel bir gastronomi platformunda yer alması, Kahramanmaraş'ın gastronomi turizmi ve lezzet tanınırlığı açısından büyük bir gurur kaynağı oldu. Türkiye, bu güncellemeyle birlikte listede toplam 4 farklı çorbasıyla temsil edilmiş oldu.