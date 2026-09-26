Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin 4 adreste gerçekleştirdiği aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve şarjör ele geçirildi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22 Eylül 2026 tarihinde 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet suçu kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
Yürütülen çalışma kapsamında Onikişubat ilçesinde belirlenen 4 ikamet ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramalarda; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 30 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 74 adet 9 milimetre çapında fişek, 1 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığının, kent genelinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.