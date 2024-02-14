2024 yılı başı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren ve evlilik hazırlığı yapan genç çiftlerde mutluluğa sebep olan evlilik kredisi, esnaf için de umut oldu. Evlilik kredisinin yürürlüğe girmesi ile esnaflar, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin ev eşyası alışverişinde daha rahat olabileceğini düşünürken, bu durumunda kendi satışlarında olumlu şekilde artışa yol açacağını ifade etti. Kahramanmaraş’ta 7 yıldır baba mesleği olan perde ve ev tekstili sektöründe hizmet veren iki çocuk annesi Hülya Akbulut, evlilik kredisinin kendilerini satışlarını olumlu yansıyacağını ifade etti. Kendilerinin ek olarak evlilik hazırlığı yapan çiftlere yüzde 20 indirim uygulayacaklarını belirten Akbulut, Kahramanmaraş’ın depremzede halkının yaralarını bir nebze bu şekilde sarmak istediklerini ifade etti.

“BİR EVİN ÖNCELİKLİ İHTİYACI PERDEDİR”

Bir evin en öncelikli ihtiyacının perde olduğunu ve perde olmadan evin içinde rahat edilemeyeceğini vurgulayan Akbulut; “Bence bir evin en öncelikli ihtiyacı perdedir. Perdeye göre mobilya alınır. Bir gelinin olmazsa olmazı gelinlikse, bir evinde olmazsa olmazı perdedir. Perdesiz evde nasıl rahat edeceksin? Bu nedenle bir evin önceliği perde olmalıdır. 2024 yılında perde modellerinde Retro modellerin tekrardan moda olduğunu söyleyebilirim. Düz model perdeler daha çok tercih ediliyor. Bizim annelerimizde bu tarz düz perdeleri kullandı. O perdeler şuan yine moda aldı. Hem fiyat olarak ekonomik hem de göze daha fazla hitap ediyor, daha şık duruyor. Bu nedenle vatandaş, geçen yıl olduğu gibi bu yılda düz perdeleri daha çok tercih ediyor. Katlamalı perdelere göre tüller daha fazla tercih ediliyor” ifadelerini kullandı.

EVLİLİK KREDİSİ İLE BİZE GELENLERE YÜZDE 20 İNDİRİM

Evlilik kredisi ile kendilerine gelenlere yüzde 20 indirim kampanyası düzenleyeceklerini belirten Akbulut; “Evlilik kredisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Aktaş tarafından onaylandı ve yürürlüğe girdi. Bu krediyle birlikte evlilik planı yapanların sayısı artacaktır. Bizde evlilik kredisi alıp bize gelen vatandaşlara yüzde 20 evlilik indirimi kampanyası yapacağız. Biz de bu nedenle evlilik sezonuna hazır gireceğiz. Bilindiği gibi Kahramanmaraş 2023 yılında asrın felaketini yaşamıştı. Bizde bu nedenle depremzede halkımız için yüzde 20’lik indirim uygulamıştık. Bu kampanyayı bu yılda bu kampanyayı sürdüreceğiz. Evlilik hazırlığı yapan çiftlerimiz için yüzde 20’lik indirim devam edecek. Kahramanmaraş halkına söz verdik ve bu sözümüzün arkasında duracağız. Ayrıca peşin ödeme imkanı olmayanlar için kredi kartıyla veya elden taksit imkanı sunacağız. Konteynırda kalan vatandaşlarımıza evleri teslim edilecekmiş. Biz de daha önce başka toplu konut yapımlarında olduğu gibi depremzede vatandaşlarımıza teslim edilen evlerimiz içinde kampanyalar yapacağız” şeklinde konuştu.

“PERDELER BİR EVİN GELİNLİĞİDİR”

Akbulut, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Biz de depremzedeyiz, bütün yaralarımızı birlikte sarmak amacıyla hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmaya çalışacağız. Biz burada bir evin tüm perde ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede hizmet veriyoruz. Çok fazla sayıda çeşitlerimiz ve modellerimiz var. Perdelerle evinizi gelinlik süsler gibi süslersiniz.” Dedi.