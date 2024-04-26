Turnuvaya, hasırcıoğlu Alışveriş Merkezi ve Başkonuş Yaylası sponsorluğunda katılan Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü 8 maçta 8 galibiyet alarak 24 puanla lider konumunda yer aldı. 8 maçta 129 gol atan Kahramanmaraş ekibi kalesinde 70 gol gördü.

Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mustafa Çakmak yaptığı açıklamada, "Bize fırsat verildiği takdirde başaramayacağımız hiç birşey olamaz. Spor kulübümüz için ve Kahramanmaraş'ımız için çalışmaya devam edeceğiz. Emek olmadan kazanmada olmaz felsefesiyle sporcularımız çok çalıştılar ve kazandılar. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Aynı başarıyı ikinci devrede de görmek istiyorum. İlk devrede olduğu gibi ikinci devrede de aynı heyecanı yaşayıp namağlup olarak bir üst lige yükselmeyi hedefliyoruz. 2024 yılında bize destek veren Başkonuş Yaylası ve Hasırcıoğlu Alışveriş Merkezi'ne çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ayrıca kulüp başkanı Mustafa Çakmak; kafileye ulaşım desteği veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e, katkılarından dolayı Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdür'ü Cemil Boz'a ve organizasyonu düzenleyen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'na teşekkür etti.

Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü Goalball Antrenörü Burak Gülmez yaptığı açıklamada; "Hedefimiz ilk devredeki bütün maçlarımızı kazanmaktı. Bu hedefi gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Hiç bir şekilde ara vermeden çalışmalarımıza devam ederek, ikinci devredeki maçlarımızıda kazanarak namağlup olarak üst lige çıkmak istiyoruz. Bize maddi ve manevi destek veren sponsorlarımıza ve gönülden destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Genç bir takımız, Rabbimizin izniyle gelecek bizimdir." dedi.

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz ve Hasırcıoğlu Alışveriş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hasırcıoğlu, Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü Başkan'ı Mustafa Çakmak'ı telefonla aradılar ve tüm sporcuları tebrik ederek başarılar dilediler. İkinci devrede aynı oyunu sergilemelerini istediler.