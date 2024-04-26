Kahramanmaraş'ın sıcak atmosferi ve tarihi dokusu, her yıl birçok turisti kendine çekiyor. Ancak bu eşsiz güzellikteki şehirde yaşayanlar da tatil planı yapmakta.

Kentteki yerel turizm sektörü temsilcileri, önümüzdeki tatil döneminde Kahramanmaraş halkının tatil planlarına ne kadar ilgi gösterdiğini merak ediyor. Özellikle son dönemde artan yerli turizm trendi, kent sakinlerinin de tatil planlarına yönelik harekete geçmelerini bekliyor.

Kahramanmaraşlıların, tatil dönemlerini nasıl değerlendirdikleri ve bu süreçte hangi aktivitelere ilgi gösterdiklerini Aksu haber olarak sizler için araştırdık.